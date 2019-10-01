КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Огромные очереди на арену на матче «Спартак» — ЦСКА

19:40
Теги:

Перед матчем «Спартак» — ЦСКА на входе на «ЦСКА Арену» выстроились огромные очереди. По оценке корреспондента «СЭ», прохода на стадиона ждут около тысячи человек. (Алена Гребенькова)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир