Перед матчем «Спартак» — ЦСКА на входе на «ЦСКА Арену» выстроились огромные очереди. По оценке корреспондента «СЭ», прохода на стадиона ждут около тысячи человек. (Алена Гребенькова)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.

Очередь на входе в ЦСКА арену. Московское дерби ?vs? pic.twitter.com/Dmsf7TEkpG — СЭ Хоккей (@hockey_se) October 1, 2019

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