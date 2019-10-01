Огромные очереди на арену на матче «Спартак» — ЦСКА
19:40
Перед матчем «Спартак» — ЦСКА на входе на «ЦСКА Арену» выстроились огромные очереди. По оценке корреспондента «СЭ», прохода на стадиона ждут около тысячи человек. (Алена Гребенькова)
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.
Очередь на входе в ЦСКА арену. Московское дерби ?vs? pic.twitter.com/Dmsf7TEkpG— СЭ Хоккей (@hockey_se) October 1, 2019
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