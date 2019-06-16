Один из лучших снайперов КХЛ продолжит карьеру в московском "Динамо"

Нападающий Андре Петерссон подписал однолетний контракт с московским "Динамо", сообщает официальный сайт столичной команды. В прошедшем сезоне 28-летний швед выступал за "Барыс".

За казахстанскую команду Петерссон провел в сезоне-2018/19 51 матч и набрал 45 очков в регулярномчемпионате КХЛ и еще 5 очков (3+2) в 8 играх плей-офф Кубка Гагарина.

Ранее в КХЛ Петерссон выступал также за "Сочи" и "Авангард".