Один из лучших снайперов КХЛ продолжит карьеру в московском "Динамо"

Нападающий Андре Петерссон подписал однолетний контракт с московским "Динамо", сообщает официальный сайт столичной команды. В прошедшем сезоне 28-летний швед выступал за "Барыс".
За казахстанскую команду Петерссон провел в сезоне-2018/19 51 матч и набрал 45 очков в регулярномчемпионате КХЛ и еще 5 очков (3+2) в 8 играх плей-офф Кубка Гагарина.
Ранее в КХЛ Петерссон выступал также за "Сочи" и "Авангард".
Один из лучших снайперов @KHL продолжит карьеру в составе бело-голубых.— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) 16 июня 2019 г.
Андре Петерссон — новичок «Динамо»!
Подробности: https://t.co/QZKwZdAi08#МыДинамо pic.twitter.com/zPojvAfBYA
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