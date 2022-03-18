О'Делл обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из клуба

Форвард Эрик О'Делл обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из московского клуба. 17 марта стало известно о расторжении контракта с канадцем по соглашению сторон.

«Привет, болельщики «Динамо». Хочу поблагодарить вас за невероятный сезон. Знаю, что ситуация сейчас очень сложная. Думаю, что для меня и моей семьи лучше сейчас быть дома, на родине. Очень надеемся, что все решится и мы вернемся на следующий сезон. Вы были невероятны, поддерживали нас на протяжении всего пути. Первый раунд был невероятен. Было здорово видеть вас на арене, слышать вашу поддержку. Вы очень нужны команде. Спасибо за все, ребята. Надеюсь, скоро увидимся!» — сказал О'Делл в видео-обращении в официальном сообществе клуба в VK.

31-летний канадец выступает за «Динамо» с лета 2021 года. До этого форвард играл в КХЛ за «Сибирь», «Сочи» и «Металлург». В текущем сезоне О'Делл провел 47 матчей в регулярном чемпионате, набрав 32 (13+19) очка. Также на его счету 8 (2+6) очков в 7 играх плей-офф.

«Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ в семи матчах обыграло «Северсталь». Во втором раунде московская команда сыграет с ЦСКА.