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Сегодня, 13:24

О'Делл обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из клуба

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард Эрик О'Делл обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из московского клуба. 17 марта стало известно о расторжении контракта с канадцем по соглашению сторон.

«Привет, болельщики «Динамо». Хочу поблагодарить вас за невероятный сезон. Знаю, что ситуация сейчас очень сложная. Думаю, что для меня и моей семьи лучше сейчас быть дома, на родине. Очень надеемся, что все решится и мы вернемся на следующий сезон. Вы были невероятны, поддерживали нас на протяжении всего пути. Первый раунд был невероятен. Было здорово видеть вас на арене, слышать вашу поддержку. Вы очень нужны команде. Спасибо за все, ребята. Надеюсь, скоро увидимся!» — сказал О'Делл в видео-обращении в официальном сообществе клуба в VK.

31-летний канадец выступает за «Динамо» с лета 2021 года. До этого форвард играл в КХЛ за «Сибирь», «Сочи» и «Металлург». В текущем сезоне О'Делл провел 47 матчей в регулярном чемпионате, набрав 32 (13+19) очка. Также на его счету 8 (2+6) очков в 7 играх плей-офф.

«Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ в семи матчах обыграло «Северсталь». Во втором раунде московская команда сыграет с ЦСКА.

Источник: https://vk.com/wall-56561705_846877
Эрик О`Делл
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
1. СКА - Спартак
0 - 0
2. СКА - Спартак
0 - 0
3. Спартак - СКА
0 - 0
4. Спартак - СКА
0 - 0
0 - 0
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 0
1. Металлург - Авангард
0 - 0
2. Металлург - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Металлург
0 - 0
4. Авангард - Металлург
0 - 0
0 - 0
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
1 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
0 - 0
3. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
4. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
1 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
3. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
4. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
0 - 1
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
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Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
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3. Барыс - Металлург
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4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
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4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
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4. Нефтехимик - Трактор
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Металлург – Авангард
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СКА – Спартак
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