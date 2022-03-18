Плющев: «В период отстранения нужно привести в порядок собственный хоккей, а не размазывать сопли!»

Бывший главный тренер национальной команды по хоккею Владимир Плющев рассказал «СЭ», как отстранение России от международных соревнований может пойти на пользу.

«Все началось с того, как нас лиши гимна, герба, флага. Тут нет ничего удивительного, это отстранение — череда цепочки, которая ведется против нас. Надо просто сделать выводы из всего происходящего. Я не говорю, что надо сдаться или смириться. В период отстранения нужно использовать эту паузу для того, чтобы привести в порядок свой собственный хоккей, а не размазывать сопли. Хоккей — это геополитическая игра для нашей страны, сдавать позиции мы не имеем права. Вечно это продолжаться не будет, в 2024-м планируется Кубок мира. И я уверен, что Россия будет участвовать», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Ранее, 16 марта, совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок, а также лишил Омск и Новосибирск права на проведение молодежного чемпионата мира-2023.

ИИХФ пока не лишила Россию взрослого чемпионата мира-2023, который запланирован на 5-21 мая в Санкт-Петербурге.