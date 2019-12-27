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Обладатель Кубка Стэнли Рундблад перешел в «Сочи»

23:28
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СКА и «Сочи» произвели обмен, в результате которого защитник питерцев Давид Рундблад отправится в клуб из Краснодарского края, сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга. СКА получит за 29-летнего шведа денежную компенсацию.

В составе «Чикаго» Рундблад становился обладателем Кубка Стэнли (2015).

В текущем сезоне защитник провел 25 игр за СКА и набрал 8 (2+6) очков.

Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/david-rundblad-pieriekhodit-v-khk-sochi/

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