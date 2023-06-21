Новиков: «Мичкову нужно немножко успокоиться, чтобы остыть от всего, а голова проветрилась»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мыслями о том, что российский форвард Матвей Мичков в ближайшее время может быть выбран на драфте НХЛ.

«Мичков — это воспитанник России. Хочется сказать, что они все — наши дети. Мы за всех переживаем. Ему достались такие испытания, которых лучше бы не доставалось. Вы понимаете, о чем я. Сейчас вокруг Матвея очень много шума. Парень он способный, его не надо лишний раз накручивать и подкручивать. Лишний ажиотаж ему мешает. Об этом парне уже сказали много хорошего, но сейчас ему нужно немножко успокоиться, чтобы остыть от всего, а голова проветрилась. Это поможет ему с хорошим настроением, оставив все переживания, стать нормальным Мичковым без рекламы и шумихи. Тренеры должны ему в этом помочь и поддержать его. Его способности не гарантируют дальнейшую судьбу. Матвею нужно будет терпеть. В гору лезть очень тяжело, но если ты решился, нужно это делать, не обращая внимания на то, хвалят тебя или ругают. Все это нужно принимать спокойно», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

Ранее канадский спортивный портал Sportsnet опубликовал рейтинг 60 лучших игроков предстоящего драфта НХЛ 2023 года. Мичков занял 4-ю строчку в списке.

В прошедшем сезоне Мичков выступал за СКА на правах аренды из «Сочи». 18-летний форвард набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах.