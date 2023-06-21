Мифтахов заявил, что в Казани одна из лучших раздевалок в мире

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов поделился мнением о раздевалке казанской команды.

«Думаю, что в Казани одна из лучших раздевалок в мире. Это говорят хоккеисты, которые играли в НХЛ, поэтому про эту раздевалку уже слышал весь мир вроде как», — цитирует Мифтахова Metaratings.ru.

Голкипер был задрафтован «Тампой» в 2020 году под 186-м номером. Однако он не сыграл в НХЛ ни одного официального матча и вернулся в «Ак Барс». В мае Мифтахов подписал новый двухлетний контракт с казанской командой.