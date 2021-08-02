Новичок «Спартака» Эмиль Петтерссон прибыл в Москву

Новичок «Спартака», нападающий сборной Швеции Эмиль Петтерссон прибыл в Москву и готов присоединиться к партнерам по новой команде, сообщает сайт клуба.

Эмиль Петтерссон поделился ожиданиями от предстоящего сезона pic.twitter.com/lG9tWfMcY7 — Spartak Moscow (@spartak_hc) August 2, 2021

В минувшем сезоне 27-летний форвард стал четвертым бомбардиром шведской лиги. В 52 матчах за «Векше» он набрал 48 (22+26) очков.

Петтерссон был выбран на драфте НХЛ-2013 «Аризоной» в шестом раунде под общим 155-м номером. Он является старшим братом лидера «Ванкувера» и звезды НХЛ Элиаса Петтерссона.