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Новичок «Спартака» Эмиль Петтерссон прибыл в Москву

17:52
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Новичок «Спартака», нападающий сборной Швеции Эмиль Петтерссон прибыл в Москву и готов присоединиться к партнерам по новой команде, сообщает сайт клуба.

В минувшем сезоне 27-летний форвард стал четвертым бомбардиром шведской лиги. В 52 матчах за «Векше» он набрал 48 (22+26) очков.

Петтерссон был выбран на драфте НХЛ-2013 «Аризоной» в шестом раунде под общим 155-м номером. Он является старшим братом лидера «Ванкувера» и звезды НХЛ Элиаса Петтерссона.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/events/emil-pettersson-pribyl-v-moskvu/

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Иван Шитик все материалы автора

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