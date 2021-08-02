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Аскаров, Чибриков, Кирсанов и Свечков вошли в состав олимпийской сборной России на турнир в Сочи

20:08
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С 3 по 8 августа в Сочи пройдет предсезонный турнир КХЛ Sochi Hockey Open, в котором примет участие олимпийская сборная России. Тренерский штаб команды вызвал для участия в турнире следующих игроков, сообщает сайт ФХР.

Вратари: Ярослав Аскаров, Дмитрий Николаев (оба — СКА), Егор Гуськов («Локомотив»).

Защитники: Владимир Грудинин, Николай Макаров (оба — ЦСКА), Арсений Коромыслов, Кирилл Кирсанов (оба — СКА), Максим Федотов («Торпедо»), Василий Мачулин («Динамо»), Кирилл Стеклов («Витязь»), Тимофей Давыдов («Авангард»), Егор Савиков («Лада»), Алексей Варенник («Сибирь»).

Нападающие: Данил Гущин ( «Маскегон»), Даниил Аймурзин («Салават Юлаев»), Федор Свечков, Даниил Лазутин, Никита Чибриков, Марат Хуснутдинов (все — СКА), Илья Федотов («Торпедо»), Андрей Баканов, Кирилл Мельниченко (оба — «Сочи»), Богдан Тринеев, Александр Кисаков, Дмитрий Злодеев (все — «Динамо»), Данила Юров («Металлург»), Кирилл Кондырев («Витязь»), Никита Гуслистов («Северсталь»).

Руководить командой во время Sochi Hockey Open 2021 будет главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов. Олег Браташ в ходе турнира будет выполнять обязанности ассистента.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/81084/

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Иван Шитик все материалы автора

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