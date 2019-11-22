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Новичок «Ак Барса» Дыняк набрал два очка в первом периоде дебютного матча в КХЛ

17:15
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«Барыс» дома принимает «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Новичок казанцев Никита Дыняк набрал 2 (1+1) очка в своей дебютной игре в лиге.

22-летний Дыняк ранее выступал за МХК «Динамо» и питерское «Динамо». В общей сложности за карьеру в ВХЛ 22-летний Дыняк провел 80 игр и набрал 31 (15+16) очко.

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