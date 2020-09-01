«Никто не понимает, что случилось». Российский тренер в шоке из-за смерти своего друга Ржиги

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Потайчук в беседе с «СЭ» выразил свои соболезнования в связи со смертью своего друга Милоша Ржиги.

— Недавно только это случилось, я в шоке. Я с ним месяц назад разговаривал, никто не понимает, что там случилось. Все было хорошо, мы с ним общались. И сюда он приезжал просматривать игроков для сборной Чехии, — Заявил он «СЭ». — Он хотел работать.

Мы с ним много работали, общались семьями. Много чего было. Для меня это большая утрата. (Сергей Федоров)