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«Никто не понимает, что случилось». Российский тренер в шоке из-за смерти своего друга Ржиги

15:44
2012 год. Милош Ржига и Андрей Потайчук. Фото Александр Федоров, "СЭ"
2012 год. Милош Ржига и Андрей Потайчук. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Потайчук в беседе с «СЭ» выразил свои соболезнования в связи со смертью своего друга Милоша Ржиги.

— Недавно только это случилось, я в шоке. Я с ним месяц назад разговаривал, никто не понимает, что там случилось. Все было хорошо, мы с ним общались. И сюда он приезжал просматривать игроков для сборной Чехии, — Заявил он «СЭ». — Он хотел работать.

Мы с ним много работали, общались семьями. Много чего было. Для меня это большая утрата. (Сергей Федоров)

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