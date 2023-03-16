Николишин: «Ставлю на «Торпедо» в паре со СКА»
Бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин высказался о четвертьфинальной паре Кубка Гагарина СКА — «Торпедо».
— С точки зрения, скажем так, политических движений в нашем хоккее, дуэль Игоря Ларионова и Романа Ротенберга — самая интересная во втором раунде?
— Притянуто за уши. Ротенберг же не играет против Ларионова в хоккей. Играют команды СКА и «Торпедо». Считать эту пару противостоянием тренеров по мне неправильно, — приводит «РБ Спорт» слова Николишина.
— Слышали инсайды, что многие наши тренеры болеют против Ларионова, так как он своими новшествами рушит привычный уклад, и многие руководители задумаются, какой им будет нужен рулевой в будущем?
— С инсайдерами не знаком, но свое мнение я неоднократно озвучивал публично: последние 15 лет уничтожали свой хоккей в вопросе самобытности и стиля. А «Торпедо» Ларионова показывает игру, на которую идет зритель. Причем не только в Нижнем, но и по всей стране.
— По-вашему, победа «Торпедо» в серии со СКА хоть сколько-нибудь реальна?
— Я уже прогнозировал исход этой серии и могу повторить еще раз: ставлю на «Торпедо».
Первый матч серии СКА — «Торпедо» пройдет сегодня, 16 марта, в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|16.03
|19:30
|
СКА – Торпедо
|- : -
|16.03
|19:30
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -