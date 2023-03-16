Воробьев: «Карпов не забивает уже 21 матч? Максим выполняет много черновой работы, он наш основной игрок»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев на открытой тренировке ответил на вопрос о том, что нападающий Максим Карпов не забивает 21 матч подряд.

— Карпов не забивает 21 матч? Он забьет. Он выполняет много черновой работы, играет в меньшинстве. Он наш основной игрок, — отметил Воробьев.

В регулярном чемпионате КХЛ-2022/23 Карпов набрал 28 (8+20) очков в 62 матчах. В плей-офф у форварда 3 голевые передачи в 7 играх.