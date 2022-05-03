Николишин прокомментировал итоги финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Металлургом»

Чемпион мира Андрей Николишин подвел итоги финальной серии Кубка Гагарина сезона-2021/22 между «Металлургом» и ЦСКА. Победителями турнира стали армейцы.

«Было видно, как на определенные моменты в игре Воробьев реагировал в начале серии и как начиная с пятой игры. Сначала он был спокоен, а потом сильно нервничал. А ведь все же передается команде. Вся скамейка начинает вскакивать и смотреть, был гол или не было. С этим уходит уверенность. В первых играх был четкий принцип: что бы ни случилось, играем дальше, мы и так сможем победить. Потом все поменялось, и пошли серийные ошибки и серийные голы», — цитирует Николишина «РБ Спорт».

«Магнитка» вела в серии 3-1, однако в оставшихся матчах проиграла. ЦСКА седьмом матче серии выиграл со счетом 4:1.