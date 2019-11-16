Николай Заварухин: «Пытаемся разобраться в чем дело. Механизм сломался»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (2:4).

— Поздравляю «Динамо» с победой. Мы робко начали и пропустили ненужные голы. В третьем периоде показали неплохую игру, но храмает реализация и большинство. Работаем над этим компонентом, но продукта пока нет.

— Вас так пауза выбила или в чем проблема?

— Мы пытаемся разобраться в чем дело. Механизм сломался. Надеемся, что все наладится. Пробуем разные варианты в тройках нападения и парах защиты.

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