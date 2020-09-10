Николай Заварухин: «Мастерство соперника в серии буллитов оказалось выше»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвел итог первой домашней игры команды в нынешнем сезоне, в которой она проиграла ЦСКА (1:2 Б).

— Хотел поздравить болельщиков с началом игр КХЛ в Новосибирске, — приводит слова Заварухина сайт ЦСКА. — Хороший матч с хорошим соперником, были моменты, и даже в овертайме. Но мастерство соперника в серии буллитов оказалось выше. Слышали поддержку всех болельщиков, что были на трибунах. Думаю, что дальше будет проще, будут возвращаться игроки из лазарета.

Николая Тимашова мы взяли на определенную роль в обороне — добавить быстроты и агрессии.