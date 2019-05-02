Нападающий Николай Прохоркин покинул СКА, сообщает официальный Твиттер питерской команды.

Ранее 25-летний россиянин в интервью "СЭ" объявил об отъезде за океан и переходе в "Лос-Анджелес", который владеет правами на игрока в НХЛ.

– Вместе с командой Николай выиграл российское чемпионство и Кубок Гагарина, а также помог сборной России завоевать золото Олимпиады. Форвард провел 162 игры в форме СКА и набрал 104 (48+56) очка. Благодарим Николая за игру и желаем ему удачи! – написано в заявлении СКА в Твиттере.

Николай Прохоркин покидает СКА.



Вместе с командой Николай выиграл российское чемпионство и Кубок Гагарина, а также помог сборной России завоевать золото Олимпиады. Форвард провел 162 игры в форме СКА и набрал 104 (48+56) очка.



Благодарим Николая за игру и желаем ему удачи! pic.twitter.com/2mHcWk8B1W – Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 2 мая 2019 г.

В прошедшем сезоне Прохоркин принял участие в 41 матче за СКА в регулярке КХЛ и набрал 41 (20+21) очко, в 11 матчах плей-офф хоккеист набрал 6 (2+4) очков.

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