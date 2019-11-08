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Николай Прохоркин: «Дацюк — замечательный человек. А остальное — выбор каждого»

17:05
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Форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин рассказал, как он относится к нападающему «Автомобилиста» Павлу Дацюку, вместе с которым выступал за СКА и сборную России.

— Павел Дацюк что-то запрещал игрокам СКА?

— Нет. Читал про то, что Паша якобы в «Автомобилисте» что-то запретил. Он не станет таким заниматься, это же команда. Как он может прийти и запретить кому-то что-то делать? Может попросить, но не более. В команде все ребята профессионалы и могут заниматься чем угодно. Главное, выходи на лед и показывай результат. А запрещать материться... Паша — замечательный человек. А остальное — выбор каждого. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Николая Прохоркина — здесь.

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