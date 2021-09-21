Николай Кулемин: «Металлург предлагал тренерскую должность, но сразу ответил, что хочу продолжить карьеру»

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулемин рассказал, как ему дался уход из «Металлурга» и как прошла адаптация в команде из Уфы.

— Николай, по завершению прошлого сезона в Магнитогорске решили отказаться от ваших услуг. Какие мысли были у вас на тот момент?

— Тогда у меня получилась не совсем простая ситуация — была травма, по ходу сезона пришлось делать операцию и долечиваться. Больше концентрировался на том, чтобы привести себя в хорошие физические кондиции, быть готовым, и уже потом думать о продолжении карьеры, разбираться, где дальше играть, — приводит слова Кулемина сайт КХЛ.

— Правда, что «Металлург» предложил вам тренерскую должность в клубе?

— Да, от них поступило такое предложение в июле, но я сразу ответил, что хочу продолжить карьеру хоккеиста.

— Обиды не было, когда такое предлагают во вполне нормальном игровом возрасте?

— Может быть, в Магнитогорске так предлагают всем своим воспитанникам (смеется), но, конечно, мне было не совсем приятно. Еще по ходу прошлого сезона меня спрашивали, хочу ли я еще играть или нет, были вопросы со стороны «Металлурга» и по травме. Сказал, что хочу продолжить играть в хоккей и пока не готов переходить на какие-то другие должности.

— Правда, что перед тем, как подписать контракт с «Салаватом Юлаевым», с вашей стороны был очень тщательный диалог с руководством клуба о роли в команде? Насколько известно, переговоры были не простыми...

— Да, сами переговоры были не совсем простыми. Несколько раз разговаривали с тренерами, с Томи Лямся. Я действительно хотел понять свою роль в «Салавате Юлаеве». Они сказали, что видят меня в команде и считают, что я могу помочь. Это очень понравилось и как раз-таки явилось одним из факторов того, что я приехал играть именно в Уфу. Конкретного разговора, в каких именно ситуациях буду играть, не было, но мне сказали, что будут использовать меня везде, что, в принципе, сейчас и происходит. В нашей команде очень много молодых ребят, нужны опытные игроки, которым я смогу помочь в обороне, но, в то же время, показать свои сильные стороны в атаке.

— Что все-таки стало определяющим при подписании соглашения? Высокие цели, которые ставят перед «Салаватом Юлаевым»?

— Основным было то, что меня хотят видеть в этой команде, и что команда сама по себе хорошая, претендует каждый год на Кубок Гагарина и может далеко пройти в плей-офф. Очень хочется что-то выиграть. Главные факторы — это хорошая команда с высокими целями, плюс они хотели, чтобы я был здесь.

— Подписав с «Салаватом» просмотровый контракт, насколько сложно было пройти через это в психологическом плане?

— Я чувствовал уверенность в себе. Для меня этот момент не стал дополнительным отягощающим фактором. Просто выходил и играл. Я как раз приехал к предсезонному турниру в Казани, поэтому было хорошо получить игровую практику и показать себя.