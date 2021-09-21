Генменеджер «Куньлуня»: «После Олимпиады интерес к хоккею в Китае непременно возрастет»

Генеральный менеджер «Куньлуня» Николай Феоктистов рассказал о планах клуба после проведения Олимпийских игр в Пекине.

— У вас нет ощущения, что после Олимпиады спортивные власти Китая и спонсоры могут потерять интерес к «Куньлуню» и закрыть проект?

— Ни в коем случае. Контракты со спонсорами изначально были подписаны долгосрочные, клуб частный — из федерального бюджета не финансируется. Поэтому интерес со стороны спортивных властей, даже если и пропадет, не будет определяющим фактором. Но почему вообще он должен пропасть? После Олимпиады интерес к хоккею в стране непременно возрастет, хотя бы на некоторое время. И нашей задачей будет использовать этот импульс. Получится или нет, покажет будущее. Но в данный момент у нас нет никаких опасений за судьбу нашего клуба в ближайшей перспективе. Напротив, мы рассчитываем на развитие, главным залогом которого станет возвращение в Китай.

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