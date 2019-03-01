Николай Цулыгин: "У Коледова перелом"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин после победы в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина над магнитогорским "Металлургом" (5:1, 2-1) отметил, что защитник команды Павел Коледов получил перелом в прошлой игре.

– Очень хорошая игра для нас, доволен, что мы выиграли. Порадовали наших болельщиков, которых я и поздравляю с победой. По Ларсену пока нет никакой информации, у Коледова перелом, – цитирует официальный сайт КХЛ Цулыгина.

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