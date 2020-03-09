Николай Цулыгин: «Разберемся с Паниным, это не для прессы»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от победы над «Авангардом» (6:3) в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина-2020. Счет в серии 3-2 в пользу уфимцев.

— От «Авангарда» было очень хорошее начало, соперник активно играл в первом периоде, из-за чего мы ошибались, — сказал Цулыгин . — Здорово, что все-таки забили в большинстве, не проиграли этот период. После перерыва была уже более ровная игра, после того как забили голы, стало проще играть. Хотя до где-то 10-й минуты второго периода соперник был поактивнее.

В третьем периоде мы уже действовали по счету. Ждали ошибок соперника. Ребята здорово сыграли, молодцы.

Мы сами разберемся с Паниным, это не для прессы. Когда дают 2+10 игроку, то они в любом случае на пользу не идут. Но не скажу, что это в итоге помешало. Сам силовой прием мы не видели, сейчас пересмотрим момент, он случился в дальнем углу. По Сошникову пока не могу ничего сказать. (Игорь Еронко)