Николай Цулыгин: «Очень здорово играли вратари»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после поражения от «Локомотива» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает пресс-служба уфимцев.

«Локомотив» с победой, — приводит слова Цулыгина пресс-служба «Салавата Юлаева». — Соглашусь, что была очень интересная, хорошая и обоюдоострая игра. Да, не было много голов, но это плоды того, что очень здорово играли вратари. И мы имели хорошие моменты, чтобы больше забить, и «Локомотив», но голкиперы выручали. При этом ребята хорошо отдавались — выстояли вчетвером после ненужных удалений в третьем периоде. К сожалению, пропустили гол. Но если взять общий рисунок игры, то ничья вполне закономерна. К сожалению, мы не сумели заработать экстра-очко в овертайме. Так получилось, что быстро пропустили, но к ребятам по игре и самоотдаче претензии нет. Все старались и бились. Сейчас главное восстановиться и подготовиться к следующим матчам".