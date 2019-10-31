Николай Цулыгин: «Динамо» показало нам, как надо играть на маленькой площадке»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин объяснил причины поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (1:4).

— Получился интересный матч, — приводит слова тренера официальный сайт уфимцев. — Я бы не сказал, что мы сегодня играли плохо. Был очень обидный второй период, в котором пропустили три гола, но сами имели очень много возможностей забить, но не получилось. В принципе, во втором периоде был решен исход матча.

«Динамо» показало нам, как надо играть на маленькой площадке, потому что это для нас непривычный размер. Они очень оптимально и здорово провели матч. Если в игре против ХК «Сочи» мы где-то недоработали, то здесь мы полностью выкладывались и, единственное, что не смогли забить свои моменты. Самое главное сейчас для нас — восстановиться и подготовиться к последней игре перед перерывом.

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