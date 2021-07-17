Игроки «Салавата Юлаева» сделали прививку от коронавируса
13:20
Игроки, персонал и тренерский штаб всей системы «Салавата Юлаева» прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции, информирует пресс-служба клуба.
Прививку получили спортсмены главной команды, а также ХК «Торос», МК «Толпар», ЖХК «Агидель».
Напомним, что 16 июля «Салават Юлаев» объявил о назначении Рината Баширова на пост генерального директора клуба.
В сезоне-2020/21 «Салават Юлаев» дошел до второго раунда плей-офф, где уступил «Ак Барсу» (счет в серии — 0-4).
?Сегодня игроки, персонал и тренерский штаб всей системы АНО «ХК «Салават Юлаев» прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции.— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) July 17, 2021
? Прививку получили спортсмены команд «Салават Юлаев», ХК «Торос», МК «Толпар», ЖХК «Агидель». pic.twitter.com/hqXyxQkyPJ
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