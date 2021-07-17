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Игроки «Салавата Юлаева» сделали прививку от коронавируса

13:20
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Игроки, персонал и тренерский штаб всей системы «Салавата Юлаева» прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции, информирует пресс-служба клуба.

Прививку получили спортсмены главной команды, а также ХК «Торос», МК «Толпар», ЖХК «Агидель».

Напомним, что 16 июля «Салават Юлаев» объявил о назначении Рината Баширова на пост генерального директора клуба.

В сезоне-2020/21 «Салават Юлаев» дошел до второго раунда плей-офф, где уступил «Ак Барсу» (счет в серии — 0-4).

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