Игроки «Салавата Юлаева» сделали прививку от коронавируса

Игроки, персонал и тренерский штаб всей системы «Салавата Юлаева» прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции, информирует пресс-служба клуба.

Прививку получили спортсмены главной команды, а также ХК «Торос», МК «Толпар», ЖХК «Агидель».

Напомним, что 16 июля «Салават Юлаев» объявил о назначении Рината Баширова на пост генерального директора клуба.

В сезоне-2020/21 «Салават Юлаев» дошел до второго раунда плей-офф, где уступил «Ак Барсу» (счет в серии — 0-4).