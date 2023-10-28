Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 07:12

Никитин: «Опыт — он только практический, теоретический не считается»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Северсталью» (4:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Проблемы «Северсталь» нам создала, и мы сами себе создали эти проблемы. Затем героически их преодолевали. Пока идём таким путем. Сами расслабились в третьем или соперник добавил? Палка о двух концах. Понятно, что сопернику нечего было терять. И мы в заблуждение сами себя ввели в конце второго периода. Но ничего нового не произошло. Задача — правильно на это реагировать. Перевод Андронова к Иванову? Последние пять минут играли так, в три звена. Опытные ребята были на площадке. Стрессовая ситуация подразумевает наличие опыта. А опыт — он только практический, теоретический не считается. Мы расслабились? Это человеческая психология, здесь вопрос реакции. Все мы имеем право делать ошибки, весь вопрос как мы на них реагируем. Данька (Бут) после игры поблагодарил ребят, что помогли в этой ситуации. Мы хотим видеть не только отрицательное, но и хорошее. Положительные эмоции добавляют серотонин, что позволяет восстанавливаться», — цитирует пресс-служба лиги Козырева.

«Локомотив» набрал 29 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 20 очками — на 9-м месте.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/10/27/522016.html
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Северсталь
Игорь Никитин
0
Читайте также
Форвард «Оттавы» Пинто дисквалифицирован на 41 матч НХЛ за ставки
«Вашингтон» по буллитам обыграл «Миннесоту» в НХЛ
Власти подтвердили обнаружение тела массового убийцы из штата Мэн
В США отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для Зеленского
Опять двойка: рост ключевой до 15% заморозит рынок ипотеки на вторичку
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Козырев: «Могли сравнять счет, но не хватило хладнокровия в концовке»

Игнатьев: «По сценарию игры с «Нефтехимиком» опять догоняли, это уже наше ноу-хау — «Куньлнуль» всегда догоняет»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 25 14 11 32
2 Ак Барс 22 15 7 32
3 Лада 25 13 12 31
4 Автомобилист 24 13 11 28
5 Сал. Юлаев 22 13 9 27
6 Авангард 22 12 10 27
7 Трактор 24 12 12 26
8 Сибирь 22 11 11 25
9 Нефтехимик 22 9 13 23
10 Амур 22 8 14 22
11 Барыс 24 7 17 21
12 Адмирал 21 6 15 15
Западная конференция И В П О
1 Спартак 24 16 8 34
2 Локомотив 23 15 8 31
3 Динамо М 22 15 7 31
4 Торпедо 23 14 9 30
5 ЦСКА 23 12 11 26
6 Сочи 22 12 10 25
7 СКА 22 12 10 24
8 Динамо Мн 20 10 10 23
9 Северсталь 21 8 13 20
10 Куньлунь РС 26 8 18 19
11 Витязь 23 7 16 16
Результаты / календарь
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
28.10 10:00
Амур – Витязь
 - : -
28.10 13:30
Сибирь – ЦСКА
 - : -
28.10 14:30
Сал. Юлаев – Динамо М
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости