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Сегодня, 13:57

Никита Сошников рассказал о настрое «Трактора» после победы над «Автомобилистом»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Трактора» Никита Сошников после матча с «Автомобилистом» (4:3 Б) прокомментировал игру своей команды.

— Немножко прижались к своим воротам, пропустили второй гол — ненужный. Третья шайба — диагональ прошла, неправильно сыграли. У «Автомобилиста» ребята мастеровитые, отыгрались. Но самое главное, что взяли два очка.

— «Трактор» снова выпал из восьмерки. Смотрите турнирную таблицу?

— Турнирную таблицу вообще не смотрю. Бесполезно. Еще больше 20 игр, и все может поменяться. Если каждый день следить за таблицей, будет только больше стресса.

— У команды боевой настрой?

— Каждый раз играем от ножа. Календарь у нас просто сумасшедший. Надо играть в полную силу, в день между матчами восстанавливаться. Необходимо профессионально подходить.

29-летний Сошников подписал контракт с «Трактором» 20 декабря. Его соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24.

«Трактор» находится на 10-й строчке с 46 очками в 48 матчах.

Никита Сошников
ХК Автомобилист
ХК Трактор
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8 Динамо Мн 48 19 29 47
9 Северсталь 47 18 29 47
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