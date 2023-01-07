Яремчук рассказал, чего не хватило «Витязю» в матче с «Ак Барсом»
Нападающий «Витязя» Александр Яремчук отреагировал на поражение от «Ак Барса» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Хорошее начало, но в итоге поражение. Чего не хватило?
— Создали много моментов. Должны над реализацией работать и быть сильнее в этом компоненте. Больших трудностей не создали Билялову.
Надо было забить одну для начала, потом двигаться шаг за шагом. Старались это сделать, но так и не получилось. Сами не забили. Могли переворачивать исход встречи как во втором, так и в третьем периоде. Было много возможностей для этого.
— Что позитивного из этой игры можно взять на следующий матч в Нижнекамске?
— Я думаю, не стоит эту игру забывать. Играли неплохо. Не провалились с таким соперником. Я думаю, завтра приедем во дворец и разберем видео. Нам покажут, где мы ошиблись, где хорошо сыграли, — цитирует Яремчука Metaratings.ru.
«Витязь» после 47 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 50 очками.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|36
|12
|76
|2
|Локомотив
|48
|29
|19
|65
|3
|ЦСКА
|46
|30
|16
|65
|4
|Торпедо
|47
|30
|17
|63
|5
|Динамо М
|47
|27
|20
|62
|6
|Витязь
|47
|21
|26
|50
|7
|Спартак
|48
|21
|27
|49
|8
|Динамо Мн
|48
|19
|29
|47
|9
|Северсталь
|47
|18
|29
|47
|10
|Куньлунь
|48
|16
|32
|37
|11
|Сочи
|46
|5
|41
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|47
|28
|19
|63
|2
|Металлург
|47
|28
|19
|62
|3
|Авангард
|47
|28
|19
|60
|4
|Сал. Юлаев
|47
|25
|22
|59
|5
|Сибирь
|48
|28
|20
|59
|6
|Адмирал
|47
|25
|22
|55
|7
|Ак Барс
|47
|24
|23
|55
|8
|Барыс
|48
|21
|27
|46
|9
|Амур
|47
|20
|27
|46
|10
|Трактор
|48
|20
|28
|46
|11
|Нефтехимик
|47
|21
|26
|45
|7.01
|13:30
|
Сибирь – Динамо Мн
|- : -