Никита Михайлис: «Команды на «Востоке» всю «регулярку» шли впритык, это круто»

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис поделился впечатлениями после того, как его признали лучшим нападающим недели КХЛ.

— Очень круто, но самое главное то, за что тебя признали таким, — цитирует форварда официальный сайт КХЛ. — То есть твои успехи принесли пользу команде. А иначе, сколько бы ты не забивал, то какой в этом смысл, если команда проигрывает?

— Конечно, когда дают столько играть, нужно оправдывать доверие, стараться быть как можно лучше, выходить в лидеры. Иначе можно легко оказаться в запасе.

— В нынешнем сезоне борьба за плей-офф на «Востоке» очень жесткая.

-Да, быть может, только в последних матчах пара команд оторвалась, и то, разрыв все еще небольшой, если сравнивать с прошлыми сезонами. А так, всю «регулярку» команды шли впритык, с разницей в одно-два очка. Это круто, это постоянно держит в игровом тонусе, в напряжении. Ещё больше мотивации, потому что ты знаешь: можно прилично упасть в таблице, проиграв даже один раз. Иногда, имея хороший отрыв, кто-то может позволить себе расслабиться. Сейчас такого нет.