Никита Гусев в третий раз стал отцом

Нападающий СКА и сборной России Никита Гусев в третий раз стал отцом.

У форварда родилась дочка, малышку назвали Полиной.

Никита Гусев является победителем Олимпийских игр 2018 года, на Играх-2022 он завоевал серебряную медаль.

В 2017 году нападающий стал обладателем Кубка Гагарина.