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Сегодня, 11:31

Никита Гусев в третий раз стал отцом

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий СКА и сборной России Никита Гусев в третий раз стал отцом.

У форварда родилась дочка, малышку назвали Полиной.

Никита Гусев является победителем Олимпийских игр 2018 года, на Играх-2022 он завоевал серебряную медаль.

В 2017 году нападающий стал обладателем Кубка Гагарина.

Никита Гусев
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