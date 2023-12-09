Гребенкин — о Матче звезд КХЛ: «Это время поможет хорошо перезагрузиться»

Нападающий «Металлурга» и сборной дивизиона Харламова Никита Гребенкин в интервью «СЭ» рассказал о пользе ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ.

«Изначально все приезжают на Матч звезд, чтобы отдохнуть от сезона. Календарь длинный, тяжелый. Думаю, это время поможет хорошо перезагрузиться. Потом еще будет поездка в сборную на Кубок Первого канала. Думаю, к возобновлению чемпионата подойду в оптимальной форме», — сказал Гребенкин.

Команда дивизиона Харламова победила команду дивизиона Чернышева (8:6) и вышла в финал ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ, который проходит на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.