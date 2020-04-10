Ник Бэйлен не исключил возможности возвращения в минское «Динамо»

Защитник «Трактора» и сборной Белоруссии Ник Бэйлен оценил вероятность возвращения в минское «Динамо».

— Почему «Трактор» не сумел пробиться в плей-офф? У игроков было слишком много травм, — цитирует Бэйдена «Прессбол». — Осенью и я какое-то время оставался вне игры из-за повреждения. Кроме того, тренеры менялись, состав постоянно пополнялся новичками. В таких условиях было сложно выработать «химию» и демонстрировать стабильную игру. Отсюда и результат. Впрочем, временами нам удавалось проводить успешные серии.

В «Тракторе» мне очень комфортно. В клубе, да и вообще в городе нас с супругой приняли очень хорошо, чувствуется большое уважение. Но и в Беларуси мне очень нравилось. Правда, остался горький осадок от того, как руководство и тренерский штаб динамовцев отнеслись ко мне в последний минский сезон. Так что сейчас для нас с Шелби дом — это Челябинск, и мы наслаждаемся жизнью в этом городе. Но если после окончания следующего сезона не удастся договориться о продлении контракта с «Трактором», я буду открыт для продолжения карьеры в Минске.