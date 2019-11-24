Невероятный гол Капризова с отрицательного угла в матче с «Автомобилистом»

«Автомобилист» дома одержал победу над ЦСКА (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе гостей отличился форвард Кирилл Капризов, который отправил шайбу в ворота хозяев, находившись за воротами соперника.

22-летний Капризов сделал бросок под отрицательным углом. Шайба попала в спину голкипера «Автомобилиста» и залетела в ворота.

54` Кирилл Капризов с отрицательного угла поражает цель! 2:1 pic.twitter.com/RdRUkcJiYD — ХК ЦСКА Москва (@hccska) November 24, 2019

«Автомобилист» с 35 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА — 43 балла и первое место (Западная).

ЦСКА потерпел пятое поражение в шести последних играх, уступив «Автомобилисту»