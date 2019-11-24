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Невероятный гол Капризова с отрицательного угла в матче с «Автомобилистом»

18:02
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«Автомобилист» дома одержал победу над ЦСКА (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе гостей отличился форвард Кирилл Капризов, который отправил шайбу в ворота хозяев, находившись за воротами соперника.

22-летний Капризов сделал бросок под отрицательным углом. Шайба попала в спину голкипера «Автомобилиста» и залетела в ворота.

«Автомобилист» с 35 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА — 43 балла и первое место (Западная).

ЦСКА потерпел пятое поражение в шести последних играх, уступив «Автомобилисту»

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