Немировски рассказал о селекции «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски в интервью «СЭ» рассказал о том, завершена ли селекция новосибирской команды.

— Насколько «Сибирь» завершила процесс комплектования?

— Думаю, он почти завершен. Сейчас обсуждаем кое-какие варианты. Если появятся какие-то предложения, то будем рассматривать их. Можно сказать, что на 90-95 процентов селекция закончена.

— Насколько в принципе беспокоит центральная ось «Сибири»?

— Конечно, всегда важно иметь хороших центров в третьем и четвертых звеньях. Однако здорово, что сейчас нам удалось закрыть места топ-6 Андреоффом и Беком. Конечно, жалко, что ушел Валентин Пьянов. Но ничего не поделаешь.

— Выбор потенциальных партнеров для Бека — головная боль? С ним очень непросто играть.

— Нет, не считаю это головной болью. Мы уже общались с ним несколько раз на эту тему. К каждому игроку нужно находить индивидуальный подход. У нас был хороший разговор. Знаю, что у многих хоккеистов есть предпочтения, с кем им было бы удобно играть. Но уверен, что в этом плане никаких проблем не будет.

Полное интервью Дэвида Немировски «СЭ» здесь