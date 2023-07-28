Немировски рассказал о селекции «Сибири»
Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски в интервью «СЭ» рассказал о том, завершена ли селекция новосибирской команды.
— Насколько «Сибирь» завершила процесс комплектования?
— Думаю, он почти завершен. Сейчас обсуждаем кое-какие варианты. Если появятся какие-то предложения, то будем рассматривать их. Можно сказать, что на 90-95 процентов селекция закончена.
— Насколько в принципе беспокоит центральная ось «Сибири»?
— Конечно, всегда важно иметь хороших центров в третьем и четвертых звеньях. Однако здорово, что сейчас нам удалось закрыть места топ-6 Андреоффом и Беком. Конечно, жалко, что ушел Валентин Пьянов. Но ничего не поделаешь.
— Выбор потенциальных партнеров для Бека — головная боль? С ним очень непросто играть.
— Нет, не считаю это головной болью. Мы уже общались с ним несколько раз на эту тему. К каждому игроку нужно находить индивидуальный подход. У нас был хороший разговор. Знаю, что у многих хоккеистов есть предпочтения, с кем им было бы удобно играть. Но уверен, что в этом плане никаких проблем не будет.
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