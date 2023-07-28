Немировски: «Сибирь» очень хотела такого игрока, как Андреофф

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски в интервью «СЭ» рассказал о том, чем новосибирцам поможет канадский нападающий Энди Андреофф.

— Агент Алеша Пилко рассказывал, что вы с Тэйлором Беком внесли большой вклад в подписание Энди Андреоффа. Как удалось его уговорить?

— У Энди было несколько предложений. Но у него оказалось много знакомых, которые либо знают меня, либо играли под моим руководством. Я никогда раньше не работал с Беком, но он тоже внес большой вклад в это подписание. Тэйлор рассказывал Андреоффу очень хорошие вещи про город, про болельщиков — этот фактор тоже оказался очень важным.

— Андреофф не похож ни на кого из легионеров, которые были у вас в «Торпедо». Всегда казалось, что ваш идеальный легионер — это игрок вроде Энди Миле.

— Сейчас совсем сложно с легионерами. Но мы очень хотели иметь такого игрока, как Андреофф. Энди умеет играть с шайбой и забивать. Он здорово играет в зоне обороне и, что крайне важно, очень сильно действует на вбрасываниях. Вдобавок ко всему, это очень жесткий нападающий. У Энди разносторонний стиль — у него нет одного качества, за счет которого он играет.

Минувший сезон 32-летний форвард провел в системе «Айлендерс», сыграв всего три матча в НХЛ, но стал лучшим снайпером регулярного чемпионата АХЛ (37 шайб в 69 играх).

Полное интервью Дэвида Немировски «СЭ» здесь