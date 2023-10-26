Немировски объяснил, за счет чего «Сибирь» обыграла «Спартак»

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал победу над «Спартаком» (4:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Первый период был тяжелый, много удалений. Понравилось, как играли в равных составах, хорошее движение. В дальнейшем исключили удаления и вытащили игру. Все бились, забивали хорошие голы. Был брак в передачах, иногда отбрасывали шайбу — мы игрокам говорили, что важно быть увереннее и не отбрасываться. Гол Гордеева взбодрил команду. Его адаптация к КХЛ, я считаю, уже прошла. Самое главное после серии поражений — учиться на них», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

«Спартак» потерпел первое поражение после серии из девяти побед подряд. Москвичи лидируют в таблице Западной конференции с 34 очками в 24 матчах.

«Сибирь» поднялась на седьмую строчку в таблице Восточной конференции с 25 очками в 22 играх.