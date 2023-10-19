Леонтьев: «Верили, что переломим ситуацию в матче с «Адмиралом»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Мы верили, что переломим ситуацию, нужно было один голик забить — и потом пришло бы. Так оно и получилось. Парни молодцы, что не опустили руки. Соколов здорово отработал, но я не хочу кого-то выделять. Победа делится на всю команду, а не на каких-то отдельных игроков. По статистике вбрасываний наши центральные неплохо выглядели до сегодняшней игры. Не знаю, с чем связано, что сегодня мы плохо играли на вбрасываниях в первые два периода. Мы уделяем этому компоненту внимание, но нужно обращать внимание и на общую игру», — цитирует пресс-служба лиги Леонтьева.

«Нефтехимик» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 18 очков. «Адмирал» с 12 очками идет последним.