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Немировски назвал причину поражения «Торпедо» в матче с московским «Динамо»

22:34
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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение от московского «Динамо» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Думаю, «Динамо» хорошо играло, соперники много бросали по воротам, свои моменты доводили до броска. Мы же в какие-то свои моменты не могли довести шайбу до ворот. «Динамо» победило, ну, а мы готовимся дальше, у нас последняя игра на выезде в Казани», — цитирует Немировски официальный сайт московского клуба.

«Торпедо» на данный момент занимает шестое место на «Востоке» с 54 очками.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/139764-vladimir_krikunov____rebyata_vyipolnyayut_ustanovku__

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