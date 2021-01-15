Немировски назвал причину поражения «Торпедо» в матче с московским «Динамо»
22:34
Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение от московского «Динамо» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Думаю, «Динамо» хорошо играло, соперники много бросали по воротам, свои моменты доводили до броска. Мы же в какие-то свои моменты не могли довести шайбу до ворот. «Динамо» победило, ну, а мы готовимся дальше, у нас последняя игра на выезде в Казани», — цитирует Немировски официальный сайт московского клуба.
«Торпедо» на данный момент занимает шестое место на «Востоке» с 54 очками.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/139764-vladimir_krikunov____rebyata_vyipolnyayut_ustanovku__
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