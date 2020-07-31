Форвард «Авангарда» Корбэн Найт рассказал, не опасался ли он переезжать в Россию. Ранее он перешел из «Барыса».

«Мы действительно переживаем непростые времена, — цитирует Найта официальный сайт клуба. — При этом клуб предпринимает все необходимые меры для того, чтобы мы были в порядке. Я чувствую себя комфортно и рад знакомству с новыми партнерами по команде. Но чувствуешь себя сейчас, конечно, очень странно. Ведь обычно, приезжая на сборы, видишь всю команду, знакомишься с большим количеством ребят. А у нас со временем осталась лишь небольшая группа игроков. Такого за мою карьеру еще не было. Но такова ситуация, нужно ее принять. Надеюсь, в скором времени все вернется в привычное русло.

Были ли опасения ехать в Россию? Не могу сказать, что я опасался. Неизвестность немного настораживала, но я относительно молод и здоров, поэтому меня не так сильно пугает возможность заразиться. Здесь мы находимся под постоянным наблюдением медицинского персонала, поэтому чувствую себя в безопасности. Клуб на высшем уровне организовал наш перелет в Россию, о нас здорово позаботились. Летели чартерным рейсом из Франкфурта, полет прошел очень легко".

29-летний канадец в прошлом сезоне провел 60 матчей за «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 40 (20+20) очков. В плей-офф у него 5 игры и 1 (0+1) очко.