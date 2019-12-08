«Нефтехимик» выставил Рыбакова на драфт отказов

«Нефтехимик» поместил нападающего Александра Рыбакова в список отказов, сообщает Twitter КХЛ. Если ни один клуб не заберет игрока, то он отправится в фарм-клуб или контракт с ним будет расторгнут.

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий провел 10 матчей и не отметился набранными очками. Его показатель полезности составляет «минус 3».

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