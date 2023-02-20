Гол Мичкова принес «Сочи» победу над «Нефтехимиком, Бердин отбил 61 бросок
«Сочи» одержал в гостях волевую победу над «Нефтехимиком» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 3:1.
Автором победной шайбы стал нападающий сочинцев Матвей Мичков. В составе гостей также отличились форвард Егор Бабенко и защитник Данила Галенюк.
Счет в матче открыл нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозеров.
Голкипер сочинцев Михаил Бердин отбил 61 из 62 бросков по своим воротам.
«Нефтехимик» проиграл второй матч подряд, но сохраняет восьмое место в Восточной конференции. За два матча до конца регулярного чемпионата нижнекамцы опережают на 1 очко «Амур». «Трактор», который имеет матч в запасе, отстает на 2 очка.
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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сочи» (Сочи) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Белозеров — 14 (Кизимов), 11:20 — 1:0. Завгородний — 11 (бол., Тянулин, Гараев), 21:29 — 1:1. Мичков — 8 (Завгородний, Ващенко), 39:36 — 1:2. Галенюк — 2 (Мачулин, Петьков), 51:41 — 1:3.
Вратари: Тихомиров (58:06 — 58:34, 58:45 — 59:24, 59:27) — Бердин.
Штраф: 6 — 15.
Броски: 62 (22+18+22) — 25 (8+9+8).
Судьи: Букин, Кочетов.
20 февраля. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.
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