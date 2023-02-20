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Сегодня, 21:08

«Северсталь» переиграла «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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«Северсталь» одержала победу над «Витязем» в гостевом матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе хозяев отметились Тайлер Граовак и Алексей Волгин.

За «Северсталь» забросили Александр Жабреев, Руслан Абросимов и Андрей Чуркин.

«Витязь» располагается на 6-м месте турнирной таблицы «Запада» с 76 очками за 66 матчей.

«Северсталь» находится на 7-й строчке с 71 очком за 65 встреч.

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«Витязь» (Подольск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Голы: Жабреев — 2, 12:39 — 0:1. Граовац — 9 (Рой), 31:52 — 1:1. Волгин — 5 (Попов), 36:44 — 2:1. Абросимов — 11 (бол., Вовченко, Хабаров), 42:12 — 2:2. Чуркин — 3 (Колмыков), 43:49 — 2:3.

Вратари: Дорожко (58:17) — Шугаев.

Штраф: 25 — 5.

Броски: 28 (6+13+9) — 23 (8+7+8).

Судьи: Оскирко, Щенев.

20 февраля. Балашиха. Арена Балашиха.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Северсталь
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Западная конференция И В П О
1 СКА 66 48 18 101
2 Локомотив 66 40 26 89
3 Торпедо 64 42 22 89
4 ЦСКА 64 40 24 88
5 Динамо М 65 36 29 82
6 Витязь 66 34 32 76
7 Северсталь 65 29 36 71
8 Динамо Мн 66 26 40 65
9 Спартак 65 27 38 62
10 Куньлунь 65 21 44 49
11 Сочи 64 8 56 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 66 40 26 89
2 Автомобилист 65 36 29 81
3 Авангард 65 37 28 81
4 Сибирь 65 37 28 81
5 Сал. Юлаев 65 35 30 80
6 Металлург 64 34 30 79
7 Адмирал 66 32 34 73
8 Нефтехимик 65 31 34 68
9 Амур 66 29 37 67
10 Трактор 65 28 37 66
11 Барыс 66 27 39 61
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25.02
20.02 16:30
Авангард – Барыс
 4 : 3
20.02 19:00
Нефтехимик – Сочи
 1 : 3
20.02 19:00
Витязь – Северсталь
 2 : 3
20.02 19:30
Спартак – Металлург
 - : -
20.02 19:30
ЦСКА – Торпедо
 - : -
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