«Нефтехимик» уступил «Сибири» и продлил серию поражений до пяти матчей

«Сибирь» в готях обыграла «Нефтехимик» со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Заброшенными шайбами отметиллись Валентин Пьянов, Александр Шаров и Ник Шор.

«Сибирь» набрала 44 очка в 38 матчах и занимает 6-е место на Востоке. «Нефтехимик» имеет на счету 35 очков в 17 играх и находится на восьмом месте в Восточной конференции.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Шор — 7, 16:59 — 0:1. Шаров — 11 (бол., Голубев, Мерфи), 56:19 — 0:2. Пьянов — 6 (п.в.), 58:34 — 0:3.

Вратари: Туохимаа (58:25 — 58:34) — Сятери.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 34 (6+14+14) — 35 (17+7+11).

Судьи: Одиньш, Оскирко.

8 декабря. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.