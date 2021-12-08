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«Спартак» сможет заполнять домашнюю арену в матчах КХЛ на 70 процентов

21:09
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Квота посещаемости на домашних матчах «Спартака» в КХЛ в декабре составит до 70 процентов от вместимости арены, сообщает официальный сайт клуба.

Требование для посещения матчей — наличие QR-кода, который подтверждает полную вакцинацию от коронавируса или недавно перенесенную болезнь.

В декабре «Спартак» проведет три домашних матч — против «Йокерита» (10 декабря), «Автомобилиста» (12 декабря) и «Салавата Юлаева» (22 декабря). Команда занимает седьмое место в Западной конференции, имея в активе 41 очко.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/tickets/uvelichenie-kvoty-poseshchaemosti-do-70-/

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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