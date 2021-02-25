«Северсталь» в овертайме обыграла «Нефтехимик»

«Северсталь» победила «Нефтехимик» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Кирилл Капустин. В его активе решающая шайба в овертайме.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Абросимов — 3 (бол., Галузин), 8:13 — 1:0. Чивилев — 4, 53:29 — 2:0. Адамчук — 5 (Лалонд, Петунин), 54:59 — 2:1. А.Е. Капустин — 1 (М. Хабаров, Гераськин), 58:10 — 2:2. К. Капустин — 8 (Няттинен, Гераськин), 60:39 — 2:3.

Вратари: Иванников — Подъяпольский.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 32 (10+7+15+0) — 38 (9+21+7+1).

Судьи: Лаврентьев, Морозов.

25 февраля. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».