«Барыс» на выезде обыграл «Куньлунь»

«Барыс» победил «Куньлунь» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У победителей отличились Даррен Диц, Антон Сагдеев и Никита Михайлис. Казахстанский клуб набрал 69 очков и занимает шестое место на Востоке. У «Куньлуня» 34 очка и последнее, 12-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Барыс» (Нур-Султан) — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Дитц — 16 (Панюков), 3:14 — 0:1. Сагадеев — 5 (Старченко, Виделль), 7:04 — 0:2. Михайлис — 20 (бол., Виделль, Линтуниеми), 51:34 — 0:3.

Вратари: Смит — Карлссон.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 35 (9+14+12) — 33 (15+11+7).

Судьи: Бирин, Гамалей.

25 февраля. Мытищи. МУП «Арена Мытищи». 373 зрителя.