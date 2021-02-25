«Автомобилист» на выезде обыграл «Сочи»

«Автомобилист» победил «Сочи» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Голы забивали Вячеслав Литовченко, Брукс Мэйсек и Георгий Белоусов. «Автомобилист» набрал 68 очков и занимает седьмое место на Востоке. У «Сочи» 37 очков и десятая позиция на Западе.

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Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Литовченко — 7, 8:17 — 0:1. Мэйсек — 17 (Трямкин, Бочаров), 38:15 — 0:2. Белоусов — 10 (Куликов, Трямкин), 46:49 — 0:3.

Вратари: Третьяк — Коварж.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (7+11+11) — 21 (8+7+6).

Судьи: Васильев, Раводин.

25 февраля. Сочи. ДС «Большой». 2142 зрителя.