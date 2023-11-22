«Нефтехимик» продлил контракт с главным тренером Леонтьевым до 2027 года

«Нефтехимик» объявил о продлении контракта с главным тренером Олегом Леонтьевым.

Соглашение со специалистом рассчитано до 30 апреля 2027 года.

Леонтьев руководит клубом из Нижнекамска с 1 мая 2021 года. Под его руководством команда два года подряд выходила в четвертьфинал Восточной конференции Кубка Гагарина.

В этом сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Нефтехимик» набрал 33 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока».