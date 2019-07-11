"Нефтехимик" подписал пробный контракт с нападающим Рыбаковым

"Нефтехимик" заключил пробный контракт с нападающим Александром Рыбаковым, сообщается в официальном Twitter клуба.
Рыбаков провел в КХЛ 511 матчей, в которых набрал 160 (56+104) очков. В составе "Нефтехимика" форвард выступал в сезонах-2006/2007 и 2007/2008.
Ранее нижнекамский клуб подписал пробные контракты еще с тремя игроками: защитником Виталием Атюшовым, а также с форвардами Александром Рыбаковым и Дмитрием Казионовым.
⚡ОФИЦИАЛЬНО⚡— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) July 11, 2019
Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил пробный контракт с нападающим Александром Рыбаковым (11.08.1985, 182/94, хват: левый).
У Рыбакова в активе 511 матчей в КХЛ и 160 (56+104) очков. В составе нашей команды опытный форвард выступал в сезонах 2006/2007 и 2007/2008 pic.twitter.com/WJw129USc1
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