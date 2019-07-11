"Нефтехимик" подписал пробный контракт с нападающим Рыбаковым

"Нефтехимик" заключил пробный контракт с нападающим Александром Рыбаковым, сообщается в официальном Twitter клуба.

Рыбаков провел в КХЛ 511 матчей, в которых набрал 160 (56+104) очков. В составе "Нефтехимика" форвард выступал в сезонах-2006/2007 и 2007/2008.

Ранее нижнекамский клуб подписал пробные контракты еще с тремя игроками: защитником Виталием Атюшовым, а также с форвардами Александром Рыбаковым и Дмитрием Казионовым.