«Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Дергачевым
«Нефтехимик» в Telegram-канале объявил о подписании контракта с нападающим Александром Дергачевым.
Соглашение 26-летнего форварда с клубом из Нижнекамска рассчитано на один сезон.
Дергачев дважды становился серебряным призером молодежного чемпионата мира. В 2015 году на драфте НХЛ был выбран клубом «Лос Анджелес Кингз» под общим номером 74. В 2017 году в составе СКА форвард стал обладателем Кубка Гагарина.
С 2021 года Дергачев выступал за «Авангард». В сезоне-2022/23 нападающий провел 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 15 (7+8) очков. В плей-офф хоккеист провел 14 игр и не отметился результативными действиями.
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